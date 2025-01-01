Üye Girişi
Haberler
ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Belediye başkanını yalanlayan FBI, şimdi de ağız değiştirdi
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
Şarkıcı Bayhan, Gassal'da oynayacak
Bayhan, oyunculuğa soyundu! Fırtına gibi başlayan dizide rol alacak

Sivas'ta Üç Ayların Başlangıcı İçin Program Düzenlendi

Sivas'ta Üç Ayların Başlangıcı İçin Program Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç ayların başlangıcı dolayısıyla Sivas'ta program düzenlendi.

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç ayların başlangıcı dolayısıyla Sivas'ta program düzenlendi.

"Şehitlerimize Rahmet ve Kudüs'e Dua" temasıyla düzenlenen programda 7'den 70'e yüzlerce kişi Ulu Cami'de buluştu.

Sabah namazı öncesinde cemaate hitap eden İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, zamanın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Altunkaya, "Zaman, değerli olmasına rağmen kıymetini yeterince idrak edemediğimiz en büyük nimetlerimizdendir. Her geçen gün ömür sermayemiz tükeniyor ve zaman, bize kulluğumuzu ve faniliğimizi sürekli hatırlatıyor" dedi.

Üç ayların rahmet, bereket ve ihsan ayları olduğunu hatırlatan Müftü Altunkaya, "Allah'a şükürler olsun ki, üç ayların başlangıcında, yeni bir yılın ilk sabahında Rabbimizle buluşmak üzere burada toplandık. Yüce Rabbimiz, burada olduğu gibi her daim bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Rahmet ikliminin müjdecisi Recep ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek aylar, günlük hayatın yoğunluğunda ihmal ettiğimiz kulluk vazifelerimizi hatırlamak ve yeniden değerlendirmek için büyük bir fırsattır. Ruhumuzu arındırmak ve Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmak için eşsiz zaman dilimlerindeyiz. Rabbim, bu mübarek günleri hakkıyla idrak etmeyi ve Ramazan ayına ulaşmayı hepimize nasip etsin" dedi.

İlahiyatçı-Yazar Ahmet Bulut ise namazın önemine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Bulut, "Namaz, imandan sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir ibadettir. Peygamber Efendimizin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır ve hayatın ta kendisidir. Ancak günümüzde Müslümanlar arasında en çok ihmal edilen ibadetlerden biri olmuştur. Namaz, genç-yaşlı, hasta-sağlıklı her birey için farz kılınmıştır ve insanın ihtiyaç duyduğu huzuru içinde barındırır" dedi.

Sabah namazının ardından, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Daha sonra vatan için canını feda eden şehitler ile Filistin, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına indi
img

Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
img

Resmen açıklandı! Rus birlikleri çekildi
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Demet Akalın'dan Hadise'ye 'Narin' tepkisi
Hadise'ye Demet Akalın'dan olay tepki! Yaptığı yorum kavga çıkarır
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1-2 Ocak Aliağa, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 1-2 Ocak Karatay, Ereğli, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Ocak günün maçları nereden izlenir? Çarşamba günü hangi diziler var? 1 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 2 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Akrep burcu yorumu! 2 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.