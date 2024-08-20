Sivas'ta düzenlenen festivalde KADES uygulaması tanıtıldı

Sivas'ın Çallı köyünde düzenlenen festivalde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara, Kadına El Kalkamaz ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması anlatıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Sivas Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Çallı köyünde düzenlenen "Elbeyli Türkmen Festivali" kapsamında jandarma ekipleri, festivalde bulunan vatandaşlara Kadına El Kalkamaz ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. KADES'in cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler veren jandarma ekipleri, uygulama ile ilgili tanıtım broşürü dağıttı. - SİVAS