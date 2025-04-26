Sivas'ta Dolu Yağışı, Enteresan Korunma Yöntemleri Geliştirildi
Sivas'ta aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşların ilginç korunma yöntemleri geliştirmesine sebep oldu. Panik içinde sığınacak yer arayan vatandaşların yaşadığı anlar dikkat çekti.
Dolu aniden bastırdı, korunma yöntemleri dikkat çekti
SİVAS - Sivas'ta aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşların enteresan korunma yöntemleri geliştirmesine neden oldu.
Sivas'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ilginç anlar yaşandı. Aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, panikle sığınacak yer aradılar. Doludan ilginç korunma yöntemleri geliştiren vatandaşlar, yüzleri gülümsetti. Daha sonradan dolu yağışı, yerini gök gürültülü sağanak yağmura bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - Yerel