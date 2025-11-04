Haberler

Sivas'ta Devasa Bal Kabağı Görenleri Şaşırttı

Sivas'ta Devasa Bal Kabağı Görenleri Şaşırttı
Sivas'ta bir çiftçi, 60 kilogram ağırlığında dev bir bal kabağı yetiştirerek vatandaşların ilgisini çekti. Kilosu 30 TL'den satışa sunulacak bal kabağı, el arabasıyla taşınarak tezgaha getirildi.

Sivas'ta bir çiftçi bahçesinde 60 kilogramlık devasa bir bal kabağı yetiştirdi. Büyüklüğü nedeniyle el arabasıyla taşınan bal kabağını gören vatandaşlar, gözlerine inanamadı.

Sivas'ta bir çiftçi, bahçesinde devasa bir bal kabağı yetiştirdi. Bal kabağını satmak için tezgahına getiren esnaf Ferhat Çobanoğlu, gözlerine inanamadı. Ele avuca sığmayan bal kabağını el arabası ile tezgaha taşıyan Çobanoğlu, sergilemeye başladı. 60 kilogram ağırlığındaki bal kabağını ilk kez gören vatandaşlar, dönüp tekrar bakıyor. 57 santimetre boyunda ve 180 santimetre çapındaki bal kabağı, kilosu 30 TL'den satışa sunulacak.

"Bu yaşıma kadar bundan büyüğünü görmedim"

Hayatında ilk defa bu kadar büyük bal kabağı gördüğünü ifade eden Ferhat Çobanoğlu, "Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Karasar köyünde yaşayan bir amcamız, İstanbul'a giderken bu bal kabağını satmamız için bize verdi. Daha sonrasında ise kabağı görünce çok şaşırdım. Türkiye'de bu bal kabağına rekabetçi var mı bilmiyorum ama Sivas'ta bunun rakibi yok. Bal kabağını terazide tarttığımızda 60 kilogram geldi. Bal kabağının yanından geçen tekrar dönüp bakıyor. Bazı vatandaşlar bal kabağı ile fotoğraf çekiniyor. Bu kabak, ata tohumundan yetiştirildi. Kilosunu 30 liradan satışa sunacağız. Bundan büyüğünü ben bu yaşıma kadar görmedim. 57 santimetre boyu, 180 santimetre çapı bulunuyor. Sarılmaya çalıştım fakat sarılamadım. Bir kucak yetişmiyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
