Sivas'ta depremde vefat edenler için dua edildi

Sivas'ta tarihi Ulu Caminde sabah namazı vaktinde 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşlar için dualar edildi.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili etkiledi. Depremde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. Asrın felaketinin yıl dönümünde Sivas'ta Tarihi Ulu caminde sabah namazında buluşan vatandaşlar deprem bölgesinde vefat edenler için dua etti. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından duyurularak düzenlenen programa katılım yoğun oldu. Programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek bazı il müdürleri de katılım sağladı. Duaların edilmesinin ardından camiden çıkan cemaate süt ve poğaça ikram edildi.

"Depremde ölen ve yaralananlar için dualar ettik"

Yaralı vatandaşlar için dua ettiklerini belirten Yusuf Gözder, " Kahramanmaraşlıyım, Afşin'den geldim. 6 Şubat depreminin yıl dönümü olduğu için camiye geldik. Depremde ölen ve yaralananlar için dualar ettik. Cami çıkışında da çorba ve süt dağıtıyorlar. Arkadaşlarımla birlikte Sivas İmam Hatip lisesinden geldik. Yaralılar için de dualar ettik" dedi.

"7.7 büyüklüğünde deprem yaşadı ama hissedileni daha büyük oldu"

Sabah namazında depremde yaralanan ve ölenler için dualar ettiklerini söyleyen Berkay Gülbahar, "Deprem bölgesinde yaşayanlar 7.7 büyüklüğünde deprem yaşadı ama hissedileni daha büyük oldu. Bu sabah ölenler ve yaralılar için dualar ettik. Geride kalanlar içinde sağlık ve sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS