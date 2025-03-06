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Sivas'ta Deprem Sigortası Oranı Türkiye Ortalamasının Altında

Sivas'ta Deprem Sigortası Oranı Türkiye Ortalamasının Altında
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Sivas'ta bulunan 152 bin konuttan yalnızca 58 bin 411'inin deprem sigortası bulunuyor. Türkiye genelinde konutların sigortalılık oranı yüzde 56,10 iken Sivas'ta bu oran yüzde 38,40 olarak kaydedildi.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında idrak edilen Deprem Haftası, konutu depreme karşı güvence altına alan zorunlu deprem sigortası oranına ilişkin verileri tekrar gündeme getirdi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) açıkladığı son verilere göre Sivas'ta bulunan 152 bin konutun 58 bin 411'inin sigortası bulunuyor.

Öte yandan Sivas, deprem sigortası hassasiyetinde Türkiye ortalamasının çok gerisinde kaldı. Türkiye genelinde konutların sigortalılık oranı yüzde 56,10 iken Sivas'ta bu oran yüzde 38,40 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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