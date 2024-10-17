Sivas'ta Deprem Anında İneklerin Paniği Kamerada
Sivas'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından ineklerin ahırda yaşadığı panik, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sarsıntı esnasında ineklerin sağa sola kaçıştığı görüntüler ortaya çıktı.
Sivas'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem esnasında ahırda bulunan ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Sivas'ta 10 dakika arayla yaşanan iki deprem insanlar kadar hayvanlarda da paniğe neden oldu. Karayün köyünde bir ahırda bulunan ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı esnasında ineklerin sağa sola kaçıştıkları görüldü. - SİVAS