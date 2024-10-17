Sivas'ta Deprem Anında İneklerin Paniği Kamerada

Sivas'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem esnasında ahırda bulunan ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta 10 dakika arayla yaşanan iki deprem insanlar kadar hayvanlarda da paniğe neden oldu. Karayün köyünde bir ahırda bulunan ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı esnasında ineklerin sağa sola kaçıştıkları görüldü. - SİVAS