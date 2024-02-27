Sivas'ta Depoya Benzeyen Cami Şaşkınlık Yaratıyor

Sivas'ta Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan Sultan Pazarı Camii, görüntüsüyle adeta depoyu andırıyor.

Danişmentgazi Mahallesi Mezbaha Sokak'ta bulunan Sultan Pazarı Camii, görünüşüyle dikkat çekiyor. İlk bakıldığında depoya benzetilen yapıyı görenler, yaklaştığında cami yazısını görünce şaşkınlık yaşıyor. Hangi tarihte ibadete açıldığı bilinmeyen caminin minaresi ise ahşap direğe asılı hoparlörlerden oluşuyor.

Hatay'dan Sivas'a ticaret yapmak için geldiğini ifade eden Emre Dağlar, prefabrik yapının cami olduğunu öğrenince inanamadığını belirterek, "Hayvan alıp satıyorum. Danişmentgazi Mahallesi'ne geldiğimde camiyi gördüm, dikkatimi çekti. İlk başta cami olduğuna inanamadım. Daha çok prefabrik ev gibi duruyordu. Cami yazısını görünce bakmak istedim, kapısı kilitliydi. Mahalle sakinlerine sorduğumda din görevlisinin kısa süre önce tayin edildiğini söylediler. Yeni din görevlisi de gelmemiş, şu an işlevi yok. Namaz kılacaktım ama nasip olmadı. Daha önce böyle bir camiye denk gelmedim, ilk defa burada gördüm" dedi. - SİVAS