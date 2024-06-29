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Sivas'ta çocuklar tehlikeli oyunlara başladı

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Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Sivas'ta çocuklar, içerisinde elektrik tesisatı bulunan havuzda voleybol oynayarak tehlikeye aldırmadan serinlemeye çalışıyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocukların tehlikeli oyunları da başladı. Sivas'ta Aksu parkında içerisinde elektrik tesisatı bulunan havuza giren çocuklar tehlikeye aldırmadan voleybol oynadı.

Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği Sivas'ta çocukların tehlikeli serinleme yöntemleri, korkutuyor. Bunaltan sıcaklarda serinlemek için Aksu Park'ı seçen çocuklar, girdikleri havuzda voleybol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde onarılarak yeniden su verilen Aksu Park'ta bulunan elektrik çarpması tehlikesine rağmen suya giren çocuklar, yürekleri ağıza getiriyor. Yüzmeyi süs havuzlarında öğrendiklerini ve zaman zaman ise kendilerini elektrik çarptığını söyleyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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