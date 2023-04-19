Sivas'ta çocuk nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "İstatistiklerle Çocuk" çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 634 bin 924 kişinin yaşadığı Sivas'ta nüfusun 151 bin 298'i çocuklardan oluştu. Kentte çocuk nüfusun 36 bin 526'sını 0-4 yaş grubu, 42 bin 720'sini 5-9 yaş grubu, 44 bin 222'sini 10-14 yaş grubu, 27 bin 830'unu da 15-17 yaş grubu oluşturdu.

Türkiye'de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 26,5 olarak açıklanırken Sivas'ta bu oran yüzde 23,8 olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta çocuk nüfusun 2021 yılına göre ise azaldığı dikkatlerden kaçmadı. 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas'ta nüfusun 154 bin 564'ü çocuklardan oluşmuştu. 2021'de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı ise 24,3 olarak kayıtlara geçmişti. - SİVAS