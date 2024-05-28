Sivas'ta Canlı Doğan Bebek Sayısı Düşüyor

Sivas'ta canlı doğan bebek sayısı 2017 yılında 8 bin 954 olan iken 2023 yılında 6 bin 273'e geriledi. Kentte 2023'te dünyaya gelen 6 bin 273 bebeğin 3 bin 278'ini erkek, 2 bin 995'ini ise kız oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta canlı doğan bebek sayısı son yıllarda sürekli düşüyor. Kentte 2017'de 8 bin 954 olan canlı doğan bebek sayısı 2018'de 8 bin 285'e, 2019'da 8 bin 85'e, 2020'de 7 bin 586'ya, 2021'de 7 bin 149'a, 2022'de 6 bin 690'a, 2023'te ise 6 bin 273'e geriledi. Sivas'ta 2023 yılında dünyaya gelen 6 bin 273 bebeğin 3 bin 278'ini erkek, 2 bin 995'ini ise kız oluşturdu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı anlamına gelen "toplam doğurganlık hızı" Sivas'ta 2023 yılında 1,38 çocuk olarak gerçekleşirken Türkiye'de bu oran 1,51 çocuk olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta doğumlarını 2023 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,8 olarak açıklandı. - SİVAS