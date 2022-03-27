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Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Ramazan ayına kısa süre kala Sivas'ta vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla hummalı çalışma başlatıldı.

SİVAS (İHA) - Ramazan ayına kısa süre kala Sivas'ta vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla hummalı çalışma başlatıldı.

Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından başlatılan çalışma dahilinde camilerde halı yıkama, temizlik ve dezenfektan işlemleri gerçekleştiriliyor.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Sultan Şehir Sivas'ımızdaki camileri 11 Ayın Sultanı Ramazan'a hazırlıyoruz. Temizlik İşleri ekiplerimiz her yıl olduğu gibi bu sene de tüm camilerimizde Ramazan öncesi başlattığı temizlik çalışmasıyla ibadethanelerimizi pırıl pırıl hale getiriyor" paylaşımında bulunuldu. - SİVAS

Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Sivas'ta camiler Ramazan'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivas Belediyesi, Sivas, Yerel, Haberler

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