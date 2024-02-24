Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta bursluluk sınavına rekor katılım

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 4'ncü sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı düzenledi. Sınavda yaklaşık 800 öğrenci ter döktü ve başarılı olanlara yüzde 100'e varan burs imkanı sağlanacak.

Sivas'ta bursluluk sınavına rekor katılım

SİVAS - Eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal etkinliklere birçok alanda lider konumda olan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 4'ncü sınıf öğrencilerine yönelik bursluluk sınavı düzenledi.

Sivas'ta eğitimin öncüsü konumunda yer alan ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 4'ncü sınıf öğrencileri için bursluluk sınavı yaptı. İl genelinden yoğun katılımla gerçekleştirilen sınavda yaklaşık 800 öğrenci ter döktü. Öğrencilere yöneltilen 60 soru için 90 dakika süre tanındı. Sınav sonrası başarılı olan öğrencilere yüzde 100'e varan burs imkanı sağlanmış olacak.

"Donanımlı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Sınava ilişkin bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz öğrencilere başarılar dileyerek, "Şu an 4'üncü sınıf düzeyinde okuyan öğrencilerimiz yüzde 100'den başlayan eğitim bursu imkanları sağlayacağız. Başarılı öğrencilerimizi bu anlamda ödüllendirmek istiyoruz. İl genelinde bir tek sınıf düzeyinde katılım en yüksek olduğu sınavı gerçekleştiriyoruz. 800 öğrencinin katıldığı 4'ncü sınıf düzeyinde bir bursluluk sınavı yapıyoruz. Sivas halkına teveccühleri için çok teşekkür ediyoruz. Emin ellerde güzel bir eğitim vererek donanımlı bir nesil yetiştirmek için bizler de bu teveccühe layık çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivas Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title