Sivas'ta Bir Çocuk Balık İstedi, Viral Oldu!

Sivas'ta bir çocuğun balığı ağlayarak istediği anlar, sosyal medyada viral oldu. Çocuğun istediği balığın balıkçı tarafından hediye edilmesi takdir topladı.

Zara ilçesinde pazar alışverişi sırasında balık alan kadının çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi. Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Annesinin ve esnafın ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu. Çocuğun hediye edilen balığa sarılarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı. Çocuğun balık istediği tezgahın sahibi Hasan Yücel, "Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim" dedi. - SİVAS