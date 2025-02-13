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Sivas'ta Bir Çocuk Balık İstedi, Viral Oldu!

Sivas'ta Bir Çocuk Balık İstedi, Viral Oldu!
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Sivas'ın Zara ilçesinde bir çocuk, istediği büyük balığı ağlayarak istedi. Balıkçı tarafından hediye edilen balığın anları sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Sivas'ta bir çocuğun balığı ağlayarak istediği anlar, sosyal medyada viral oldu. Çocuğun istediği balığın balıkçı tarafından hediye edilmesi takdir topladı.

Zara ilçesinde pazar alışverişi sırasında balık alan kadının çocuğu, tezgahtaki büyük balığı istedi. Çocuğun ısrarı ve balık için ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Annesinin ve esnafın ısrarlarına rağmen ikna edilemeyen çocuk, istediği büyük balığa kavuştu. Çocuğun hediye edilen balığa sarılarak uzaklaştığı anlar, sosyal medyada ilgi topladı. Çocuğun balık istediği tezgahın sahibi Hasan Yücel, "Çocuğun annesi balık almaya geldi. Yarım kilo balık istedi. Çocuk da büyük balık istedi. Annesi almayacağını söyledi. Çocuk ağlayarak ısrar edince büyük balığı verdim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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