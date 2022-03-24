Sivas'ta araç sayısında artış

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta araç sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 227 adet artarak 171 bin 192'ye yükseldi. 2022 şubat ayı itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı taşıtların 89 bin 914'ünü otomobil, 34 bin 221'ini traktör, 27 bin 565'ini kamyonet, 8 bin 298'ini motosiklet, 6 bin 295'ini kamyon, 3 bin 54'ünü minibüs, bin 274'ünü otobüs, 571'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

3 bin 549 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta bu yılın şubat ayında 3 bin 549 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 340'ını otomobil, 69'unu minibüs, 22'sini otobüs, 586'sını kamyonet, 105'ini kamyon, 69'unu motosiklet, 5'ini özel amaçlı araçlar, 353'ünü de traktör oluşturdu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel