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Sivas'ta araç sayısı 173 bine yaklaştı

Sivas'ta araç sayısı 173 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Haziran ayında motorlu kara taşıtı sayısı 172 bin 691 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 90 bin 744'ünü otomobil, 34 bin 469'unu traktör, 27 bin 683'ünü kamyonet, 8 bin 656'sını motosiklet, 6 bin 279'unu kamyon, 3 bin 4'ünü minibüs, bin 266'sını otobüs, 590'ını ise özel amaçlı araç oluşturdu.

6 bin 146 aracın devri gerçekleştirildi

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Haziran ayında 6 bin 146 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 387'sini otomobil, 91'ini minibüs, 28'ini otobüs, 812'sini kamyonet, 125'ini kamyon, 212'sini motosiklet, 4'ünü özel amaçlı araçlar, 487'sini de traktör oluşturdu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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