Sivas'ta araç sayısı 172 bine yaklaştı - Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Nisan ayında motorlu kara taşıtı sayısı 171 bin 740 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 90 bin 282'sini otomobil, 34 bin 302'sini traktör, 27 bin 601'ini kamyonet, 8 bin 412'sini motosiklet, 6 bin 269'unu kamyon, 3 bin 17'sini minibüs, bin 274'ünü otobüs, 583'ünü ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 129 aracın devri gerçekleştirildi

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Nisan ayında 5 bin 129 aracın devri yapıldı.

Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 612'sini otomobil, 75'ini minibüs, 29'unu otobüs, 690'ını kamyonet, 110'unu kamyon, 137'sini motosiklet, 12'sini özel amaçlı araçlar, 464'ünü de traktör oluşturdu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel