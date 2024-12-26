Sivas'ta Annenin Çocuklarını Isıtan Ateşi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sivas'ta bir el arabası üzerinde çocuklarını yaktığı ateşle ısıtan annenin çekilen görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Sivas Valiliği konu hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu kadının farklı caddelerde bu tür görüntülerle vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği ve dilencilik yöntemiyle para topladığı ifade edildi.

"Vatandaşların iyi niyetini suiistimal ediyor"

Sivas Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunda tepki çeken görüntüler üzerine bir basın açıklaması yaptı. Sosyal medya platformlarında yayılan videoda, "hurda toplayan bir annenin çocuklarını ısıtmak için el arabası üzerinde ateş yaktığı" iddiası yer almıştı. Valilikten yapılan açıklamada, videodaki kadının A.E. olduğu ve nüfusuna kayıtlı 14 çocuğu bulunduğu belirtildi. Çocuklarının yaşlarının 2 ile 24 arasında değiştiği ifade edildi. Ayrıca, aileye Sivas Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce yardım yapıldığı ve bu yardımların devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu kadının farklı caddelerde bu tür görüntülerle vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği ve dilencilik yaptığının anlaşıldığına dikkat çekildi. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili kurumların ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğu belirtilerek kamuoyuna saygıyla duyuruldu. Valilik, ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin devam edeceğini belirterek vatandaşlardan benzer durumlarda sosyal yardım kurumlarına başvurmalarını istedi. - SİVAS