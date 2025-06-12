Sivas'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Sivas'ta bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta bir ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Zara ilçesinden Sivas'a hasta nakleden B.K. idaresindeki 58 ADL 582 plakalı ambulans ile C.T. yönetimindeki 38 FG 255 plakalı Peugeot marka otomobil, çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan sürücü B.K.'nın yanı sıra K.Ç., B.K., E.Y. ile otomobil sürücüsü C.T. yaralandı. Yaralanan 3 sağlık personeli, 1 hasta ve otomobil sürücüsü, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Yerel
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