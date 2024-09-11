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Sivas'ta Taşınmaz Kültür Varlığı Sayısı 921

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Sivas'ta 921 taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Bu varlıkların farklı kategorilere ayrılmasıyla anıt ve abide, idari, kültürel, şehitlikler, askeri, endüstriyel ve ticari, dini, mezarlık, sivil mimarlık örnekleri ile kalıntılar yer alıyor.

Sivas'ta bulunan taşınmaz kültür varlığı sayısı 921 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Kültürel Miras İstatistiklerinden elde edilen bilgilere göre Sivas'ta 921 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. 921 taşınmaz kültür varlığının 2'si anıt ve abide, 59'u idari, 144'ü kültürel, 2'si şehitlikler, 3'ü askeri, 10'u endüstriyel ve ticari, 167'si dini, 51'i mezarlık, 471'i sivil mimarlık örneği, 12'si de kalıntıdan oluştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Yerel sivas

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