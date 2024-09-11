Sivas'ta Taşınmaz Kültür Varlığı Sayısı 921

Sivas'ta bulunan taşınmaz kültür varlığı sayısı 921 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Kültürel Miras İstatistiklerinden elde edilen bilgilere göre Sivas'ta 921 taşınmaz kültür varlığı bulunuyor. 921 taşınmaz kültür varlığının 2'si anıt ve abide, 59'u idari, 144'ü kültürel, 2'si şehitlikler, 3'ü askeri, 10'u endüstriyel ve ticari, 167'si dini, 51'i mezarlık, 471'i sivil mimarlık örneği, 12'si de kalıntıdan oluştu. - SİVAS