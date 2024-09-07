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Sivas'ta 47 Yıllık Sigara Bağımlılığından Kurtulan Rahmi Kızıltaş

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Sivas'ta 47 yıldır sigara tiryakisi olan 62 yaşındaki Rahmi Kızıltaş, bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızıltaş, Sağlık Bakanlığı Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Sağlığı Merkezi'nde aldığı ücretsiz destek ile sigarayı bırakmayı başardı.

Sivas'ta 47 yıldır sigara tiryakisi olan 62 yaşındaki Rahmi Kızıltaş, bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sivas'ta yaşayan 62 yaşındaki Rahmi Kızıltaş, 2 yıl önce sigarayı bırakmak istedi. Nefes darlığı ve yorgunluk gibi şikayetleri bulunan Kızıltaş kolları sıvayarak Sağlık Bakanlığı Sivas Merkez İbn-i Sina Toplum Salığı Merkezi Sağlıklı Hayat Merkezine başvurdu. Burada sigara bırakma polikliniğinde görev yapan Uzman Dr. Sergen Aygüneş ile tanışan Kızıltaş, aldığı ücretsiz destek ile 47 yıllık sigara bağımlığını yendi. Sigara bağımlılığından kurtulan ve sağlıklı bir hayata merhaba diyen Kızıltaş, maddi olarak da rahatladığını belirterek, "Maddi olarak yaşadığım rahatlığı eşimle yemeğe çıkarak değerlendiriyorum" dedi.

Uzman Dr. Sergen Aygüneş ise sigara bağımlılığının kişiye özel tedavi yöntemleriyle başarıyla aşılabileceğini vurguladı. Aygüneş, Sivas Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak sigarayı bırakmak isteyen herkese ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiği belirtti.

"47 yıldır kullanıyordum, birden bire bırakmak zor oldu"

62 Yaşındaki Rahmi Kızıltaş, sigarayı bırakmanın zor olduğunu fakat iyi ki bıraktığını belirterek, "47 yıldır sigara içiyordum. 2 yıl önce bırakmayı denedim ve yine başlamıştım. Polikliniğe müracaat ettim ve şuan içmiyorum. Nefes alış verişim kolaylaştı, yolda yürürken, merdiven çıkarken çok fazla terliyordum onlar azaldı, maddi olarak da rahatladım zaten sigaraya da baya bir zam yaptılar. Maddi olarak da yaşadığım rahatlığı da eşimle yemeğe çıkarak değerlendiriyorum. 47 yıldır kullanıyordum, birden bire bırakmak zor oldu. Ama şu an iyi ki bıraktım diyorum. Çevrenizde sigara içen olduğu zaman o içince sizin de içme isteğiniz artıyor. Şu anda çevremde sigara kullanan da pek yok onun da etkisi oluyor tabi" dedi.

"Sigarada bazı alışkanlıklar çağrışımı artırıyor"

Sigarada bazı alışkanlıkların çağrışımı artırdığına değinen Uzm. Dr. Sergen Aygüneş, "Buraya alo 171 ya da Sivas Sağlıklı Hayat Merkezini arayıp randevu alan danışanlarımız gelebilmekte. Poliklinikte görüşme süremiz 40 ila 60 dakika arasında değişmekte. Kişiye özgü bir görüşme yapıyoruz. Kişi neden sigara içiyor? Neden bağımlı oldu? Bırakmakta neden zorlanıyor? Kişiye bunu örneklerle birlikte detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kişi geldiği süreci doğru anlar ve bunu hayatın doğru bir şekilde entegre ederse bırakma sürecini daha da kolaylaştırıyor. Sigarada bazı alışkanlıklar çağrışımı artırıyor. Dert keder sigarası, keyif sigarası, el dudak tiryakiliği, bunlar bırakma sürecinde bizi zorlayan, kişiye sigarayı hatırlatan şeyler. Bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini nasıl müdahale edinilebileceğini anlatıyoruz. Bu sürecin daha kolay geçirilebilmesi için bizim bazı ilaçlarımız var. Kişiye özgü tedavi uygulamaya çalışıyoruz. Temelde üç tedavi yöntemi var ama önceki tedavi deneyimleri varsa ve bunlardan hangilerinden fayda görüp görmediğine bakıyoruz ve yine kişinin yaşıyla birlikte kullanmasına herhangi bir mani var mı? Bunları araştırıyoruz. Kişiye en uygun tedaviyi uygulamaya çalışıyoruz. Kişilerin daha rahat ve daha az yoksunluk çekerek bırakmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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