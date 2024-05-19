Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sivas'ta da coşkuyla kutlandı. Kutlama programında halk oyunları ekipleri birbirinden güzel oyunlar sergiledi.

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenlendi. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü kent meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sundu. Kongre Müzesi bahçesinde devam eden programda futbol, voleybol, bisiklet, tenis gibi birçok spor dalından sporcular gösteri sundu. Programda Liselerarası Halk Oyunları Şampiyonası'nda birinci olan Sivas Halk Oyunları ekipleri, çeşitli yöresel oyunlar oynadı. Daha sonra zeybek gösterisi yapılan programda halk oyunları ekipleri yoğun alkış aldı. Wushu, Jiu Jitsu, jimnastik, ve güreş dalında faaliyet gösteren sporcular gösteri yaptı. - SİVAS