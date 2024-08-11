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Sivas'ta 1'nci Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'nde 25 çocuk sünnet ettirildi ve konvoy eşliğinde gezdirildi. Şölenin devamı planlanıyor.

Sivas'ta 1'nci Geleneksel Sünnet Şöleni düzenlendi. Sünnet ettirilen 25 çocuk için konvoy düzenlenerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sultan 2. Bayezid Vakfiyesi mirası olan Sünnet Şöleni düzenledi. Düzenlenen şölende sünnet edilen çocuklar, Divriği ilçesine götürülerek gezdirildi. Klasik arabalar ve yerli ve milli TOGG ile konvoy eşliğinde gezdirilen çocuklar için tören düzenlendi. Tarihi Gökmederese'de düzenlenen programa il protokolü, sünnet edilen çocuklar ve aileleri katıldı. Sünnet kıyafeti giydirilen çocuklar, hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Bu şölenin devamını getireceğiz"

Programda konuşan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Bu şölen; 2. Bayezid'in Vakfiyesidir. Takriben 580 yıl önce başlatmış olduğu ve ihtiyaç sahibi ailelerin sünnet olacak çocuklarının sünnet ettirildiği ve onlara kıyafetlerin alındığı bir şölen. Biz de bununla hareket ediyoruz. Bu yaptığımız faaliyet Sultan 2. Bayezid'in Vakfiyesidir. Birkaç aydır ön hazırlık yaptık. Aileleri ve çocuklarımızı tespit ederek hastanemizi ayarladık. Divriği Ulu Cami'nde mevlit okuttuk. Ardından Divriği'de ve Sivas'ta bulunan tarihi eserlerimizi gezdirdik. Bu şölenin ilkini gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda devamını getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara bisikletin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sünnet Şölen Çocuk sivas Kültür Yerel Yaşam Güncel Haberler

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