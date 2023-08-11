Sivas şehidini uğurladı

Kilit-Pençe Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kilit-Pençe Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İki gün önce Kilit-Pençe Operasyonu bölgesinde Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu sırasında terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde yaralanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a gönderilmişti.

Uzman Çavuş Özkan Lale için bugün ikindi namazının ardından Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu başta olmak üzere, şehrin önde gelen bürokratları, milletvekilleri, askeri yetkililer, şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Özkan Lale'nin naşı kılınan cenaze namazının ardından, Garnizon Komutanlığına ait top arabasıyla Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Garnizon Şehitliğine taşınarak burada defnedildi. - SİVAS