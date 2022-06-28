Sivas Pastırması tanıtılacak

Sivas Ticaret Borsası (STB) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret Belgesi alan Sivas Pastırmasının tanıtımı için faaliyetlere hız verildi.

Sivas Valiliği himayelerinde yapılacak olan tanıtım etkinliği için ilk toplantı Sivas Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve pastırma üreticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Alınan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile Sivas Pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirten Başkan Abdulkadir Hastaoğlu; "Lezzetini Sivas'ta yetiştirilen büyükbaş hayvan etinden, Sivas tuzundan ve çemeninden alan Sivas pastırması için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi İşaret Belgesi'ni aldık. Sivas Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde artık Sivas Pastırması hak ettiği yere ulaşmış oldu. Sıra şimdi Sivas Pastırmasının tüm Türkiye'ye tanıtılması, Sivas Pastırmasının tanıtılması noktasında gerçekleştirmiş olduğumuz toplantıda, Sivas Valiliğimiz himayelerinde, Sivas Belediyemiz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile Borsamız koordinesinde yapılmak üzere 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü Saat 13: 00 de Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde tanıtım etkinliği düzenleyeceğiz. Sivas Pastırmasının tanıtılması için düzenleyeceğimiz etkinlikte, Sivas'ta pastırma üretimi yapan firmalarımız stantlarını açacaklar ve tadımlık pastırma ikramında bulunacaklar. Tanıtım etkinliğimize tüm Sivas halkımızı davet ediyoruz." dedi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel