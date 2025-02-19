Sivas Nüfusu 2024'te Düşüş Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına (ADNKS) göre, 2023'te 650 bin 401 olan Sivas nüfusu, 2024 yılında 637 bin 7 kişiye gerileyerek Türkiye'nin nüfusu en çok azalan ili oldu.

Sivas'ın nüfus verilerindeki değişim ilçe ilçe de belli oldu. 2023 yılında 389 bin 719 olan Sivas Merkez ilçe nüfusu 2024'te 392 bin 711'e yükseldi. Sivas'ta Merkez ilçenin haricindeki tüm ilçelerde nüfus kaybı yaşandı. 2023 yılında 5 bin 111 olan Akıncılar'ın nüfusu 2024'te 4 bin 776'ya, Altınyayla'nın nüfusu 8 bin 866'dan 8 bin 453'e, Divriği'nin nüfusu 16 bin 893'ten 16 bin 204'e, Doğanşar'ın nüfusu 3 bin 216'dan 2 bin 733'e, Gemerek'in nüfusu 22 bin 717'den 21 bin 525'e, Gölova'nın nüfusu 3 bin 614'ten 3 bin 215'e, Gürün'ün nüfusu 18 bin 118'den 17 bin 486'ya, Hafik'in nüfusu 10 bin 944'ten 9 bin 448'e, İmranlı'nın nüfusu 9 bin 91'den 7 bin 438'e, Kangal'ın nüfusu 21 bin 629'dan 20 bin 176'ya, Koyulhisar'ın nüfusu 12 bin 959'dan 12 bin 212'ye, Suşehri'nin nüfusu 25 bin 295'ten 24 bin 938'e, Şarkışla'nın nüfusu 37 bin 758'den 37 bin 340'a, Ulaş'ın nüfusu 8 bin 879'dan 8 bin 29'a, Yıldızeli'nin nüfusu 31 bin 719'dan 28 bin 382'ye, Zara'nın nüfusu ise 23 bin 873'ten 21 bin 951'e geriledi. - SİVAS