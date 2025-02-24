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Sivas Nüfusu 2024'te Daha Da Düştü

Sivas Nüfusu 2024'te Daha Da Düştü
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TÜİK verilerine göre 2023 yılında 650 bin 401 olan Sivas nüfusu, 2024'te 637 bin 7 kişiye gerileyerek Türkiye'de en çok azalan il oldu. Sivas kütüğüne kayıtlı 1 milyon 984 bin 375 kişinin çoğu İstanbul'da yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına (ADNKS) göre, 2023'te 650 bin 401 olan Sivas nüfusu, 2024 yılında 637 bin 7 kişiye gerileyerek Türkiye'nin nüfusu en çok azalan ili oldu.

Bu verinin açıklanmasının ardından 2024 yılına ilişkin "Sivas kütüğüne kayıtlı olanlar hangi illerde yaşıyor?" sorusunun cevabı da netlik kazandı.

TÜİK verilerine göre ülkemizde Sivas kütüğüne kayıtlı 1 milyon 984 bin 375 kişi yaşıyor. Bu kişilerin 759 bin 363'ü İstanbul'da, 555 bin 920'si Sivas'ta, 163 bin 21'i de Ankara'da ikamet ediyor. Sivaslıların Ankara'nın ardından en çok tercih ettiği il ise Kayseri. Kayseri'de 95 bin 555 kişi yaşıyor.

Kayseri'yi 82 bin 455 kişi ile İzmir, 42 bin 837 kişiyle Kocaeli, 40 bin 280 kişi ile Antalya, 27 bin 735 kişi ile Bursa, 16 bin 254 kişi ile Tekirdağ, 14 bin 755 kişi ile de Mersin izledi.

En az Sivaslının yaşadığı il ise 186 kişi ile Ardahan oldu. Ardahan'ı 244 kişiyle Kilis, 327 kişiyle de Bayburt takip etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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