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Sivas Müftüsü Ramazan Faaliyetlerini Görüştü

Sivas Müftüsü Ramazan Faaliyetlerini Görüştü
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Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Video Konferans Sistemi üzerinden 16 ilçe müftüsü ile toplantı yaparak ramazan ayında yürütülecek faaliyetler ve 'İyilik Ayı Ramazan' teması hakkında bilgi verdi.

Sivas Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden 16 ilçe müftüsü ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, ramazan ayında yürütülecek faaliyetler ele alındı. Cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek programlar, iftar organizasyonları, hayır faaliyetleri ve manevi rehberlik hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Müftü Altunkaya, "Başkanlığımız, her yıl ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir temayı kamuoyunun gündemine taşımakta ve belirlenen tema, etraflı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda 2025 yılı ramazan teması 'İyilik Ayı Ramazan' olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Başkanlığımızın 'Ramazan Ayı Talimatnamesi'nde yer alan hususlara dikkat edilecek ve faaliyetler buna göre yapılacaktır" dedi.

Online toplantıda Başkanlık Müftüsü Şevket Dilmaç, Müftü Yardımcıları Muttalip Karataş ile Mehmet Koç ve şube müdürleri de hazır bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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