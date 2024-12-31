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Sivas Müftülüğünden Yılbaşı Piyangosuna Karşı Haram Uyarısı

Sivas Müftülüğünden Yılbaşı Piyangosuna Karşı Haram Uyarısı
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Sivas Müftülüğünde görevli Başvaiz Saffet Bölükbaşı, milli piyango ve kumar oyunlarının haram olduğunu belirterek, bu paranın hiçbir şekilde harcamanın caiz olmadığını vurguladı. Kumarın kolay kazanım olduğunu söyleyen Bölükbaşı, haram kazançların kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Sivas Müftülüğünde Görevli Başvaiz Saffet Bölükbaşı, kumar oynamak kadar kumardan kazanılar paranın da nere şekilde olursa olsun harcanmasının haram olduğunu söyledi.

2025 yılında yapılacak olan yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 600 milyon lira açıklandı. Açıklamanın ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar yeni yıla az bir süre kalmasına rağmen biletlerini almaya devam ediyor. Biletlerin satılmasıyla beraber her yıl şans oyunları ve piyangonun haram olup olmadığı tartışmaları tekrar gündeme geldi. Sivas Müftülüğünde görevli Başvaiz Saffet Bölükbaşı, yılbaşı öncesi gündemde sıkça yer alan milli piyango ve şans oyunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kendi alın teri olmadan kazanılan paranın haram olduğunu ifade eden Bölükbaşı," Peygamber efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kumarın her çeşidini haram kılmıştır. İnsanlar kendi kazançları olmadan bu parayı elde ediyorlar. Bu paraları almak kesinlikle haramdır ve Müslüman için caiz değildir" şeklinde konuştu.

"Milli piyango kesinlikle haramdır"

Sivas Müftülüğünde görevli Başvaiz Saffet Bölükbaşı, Kuran-ı Kerimde içki, kumar ve fal inanışları haram kılındığını belirterek, "Her sene yılbaşında önce sıkça sorulan milli piyango biletlerinin caiz olup olmadığı sorusu bu sene de sıkça soruluyor. Kuran-ı Kerimde içki, kumar ve fal inanışları haram kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) kumarın her çeşidini haram kılmıştır. Kumarın Arapçası 'meysir' demektir. Meysir kelimesinin anlamı, kolay kazanılan ve alın teri dökmeden kazanılan anlamına gelmektedir. Kumar ve Milli Piyango kesinlikle haramdır ve Müslüman için caiz değildir. Hiçbir şekilde insanlar bu parayı ne camiye, ne okula ne de kendi ihtiyaçları için kullanmamalıdır. Kamu yararına faydası olur diye insanlar almak istiyorlar ancak bu da hiçbir şekilde caiz değildir. Ehlisünnet inancına göre bir insan, haramın haram olduğunu bilerek işlerse günahkar olur. Tövbe etmesi şartıyla Allah kulunu affedebilir" dedi.

"Bu parayla hayır bile yapılmaz"

Bölükbaşı, kumardan gelen paranın haram olduğunu söyleyerek, "Milyonlarca insan kumara para yatırıyor ve şansı olan kişiye o para çıkıyor. Kul hakkı olduğu için tövbe edilmesi ve bu günahtan vazgeçilmesi gerekiyor. Oraya para yatıran milyonlarca insanı bularak helalleşmesi mümkün olmayacağı için de bu işe başvurmadan vazgeçilmelidir. Bir anne baba evlatlarının da haram olduğunu bildiği bir kazancı miras olarak bıraktıysa, ilk varisleri bu kazancı sahibine iade etmelilerdir. Sahibini bulamadılarsa da kesinlikle kullanmadan hayır beklemeden fakirlere ulaştırmaları gerekmektedir. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Yapılan bu iş kesinlikle doğru değildir. Bu parayla hayır ve hasenat yapılmaz. Camiye bile verilmesi doğru değildir" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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