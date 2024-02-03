Sivas'ın Zara ilçesinde bin yıllık usullerle pişirilen köy sac ekmeği ticarileştirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Nezaket Ergüt, bilinen bin yıllık usullerle pişirilen köy sac ekmeğini ticarileştirmeyi başardı. 8 yıl önce kurduğu işletmede kadınlara da ekmek kapısı oldu. Günlerce tazeliğini koruyan ekmekleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Nezaket Ergüt, geçmişte sofraların vazgeçilmezi olan günümüzde neredeyse unutmaya yüz tutan köy sac ekmeği kültürünü yaşatmak için kolları sıvadı. Ergüt ilk olarak komşularıyla birlikte imece usulü bin yıllık usullerle ekmek pişirdi. Zamanla ürettikleri ekmeklere rağbet artında üretimi ticarileştirmeye karar verdi. Hem çocuklarının eğitimine destek olmak hem de kadınlara ekmek kapısı açmak için 8 yıl önce bir işletme kurdu. Ergüt, sadece kadınların çalıştığı işletmede talepleri yetiştirmekte zorlanıyor. Günlerce tazeliğini koruyan sac ekmeğini kargo ve yolcu otobüsleriyle Türkiye'nin dört bir tarafına ulaştırıyor.

Taleplere yetişmekte zorlanıyorlar

İşletme sahibi Nezaket Ergüt, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep aldıklarını belirterek, "Büyüklerimiz önceden bu ekmekleri yapıyordu, bizde onlardan ilham aldık. Zamanla unutulmaya yüz tutmuş ekmeğimizi biz artık öne çıkartalım dedik. 8 yıldır bu işi yapıyorum. İnsanlar buradan ekmek parası kazanıyor. Komşularla imece usulü yapmıştık bu işi beğeni oldukça fazla olunca bu işe yoğunlaştık. Beğeni oldukça bizde bu işi büyüttük. İşlerimiz güzel, oldukça yoğunuz. Türkiye'nin her yerine gidiyor bu ekmek, talep çok. Eskiden herkes kendi ekmeğini yapıyordu, sonra yapılmamaya başlandı. Artık unutulmuştu. Bizde unutturmamak için yapalım dedik. Oldu, tuttu. Alanlar dolaplara koyuyor. Daha sonra ısıtılıp yenilebiliyor. Tazeliğini koruyor. Köy ekmeği hepimize ekmek kapısı oldu" dedi.

"Annemle gurur duyuyorum"

Ergüt'ün kızı Beyza Ergüt, annesiyle gurur duyduğunu söyleyerek, "Annem işletmemizi kurarken bizleri düşünerek bu yola çıkmıştı. Bizim eğitimize destek olmak için. Gereken kurumlardan izinlerimizi aldık, hijyen belgemizi aldık. Küçük bir işken giderek büyüdü. Yanında çalışan 20'den fazla insana gelir kapısı oldu. Annemle gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Evde canım sıkılıyordu"

İşletme personeli Gülizar Gökkuş, evde otururken bu iş sayesinde biranda çalışmaya başladığına değinerek, "2 yıl olacak burada çalışmaya başlayalı. Buranın bana kazandırdığı çok şey oldu. Patronumuzu çok seviyoruz. Burayı açtığı için çok teşekkür ediyoruz. Güzel para kazanıyoruz. Normalde evde oturuyordum, canım sıkılıyordu. Hiç aklımda burası yoktu bir anda oldu" ifadelerini kullandı.

Bin yıllık usullerle pişirilen ekmeğin fiyatı ise fırın ve marketlerle pişirilen eklemle aynı. 230 gram köy saç ekmeği 7 TL'den satılıyor. Normal ekmeklerden farkı ise odun ateşinde sac üzerinde pişirilmesi. Özel un, maya, su ve tuz tercih edilen bu etmek diğerlerine göre ise daha uzun süre tazeliğini koruyor. - SİVAS