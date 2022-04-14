Sivas'ın yıldızında sezon rekoru, yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce ziyaretçi ağırladı

SİVAS (İHA) - Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yurt içi ve yurt dışından 400 bin ziyaretçi alarak ülke çapında en çok tercih edilen 4. kayak merkezi oldu.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde sezonun kapanmasının ardından ziyaretçi sayıları açıklandı. Ülke çapına bir çok önemli kayak merkezini geride bırakan Yıldız Dağı, yurt içinden 7 bölge 44 ilden, yurt dışından ise çeşitli 7 ülkeden toplamda 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ziyaretçilerine sunduğu kaliteli hizmet ve modern tesisle Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olarak biliniyor. Bunun yanı sıra tesis içerisinde bulunan doğal yaşam evleri de ziyaretçilerinin tesisi tercih etmesinde büyük rol oynadı. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezini işleten Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, merkezin yaz ve kış cazibe noktası haline gelmesini istediklerini söyleyerek tesise uzun vadede 200 adet doğal yaşam evi kazandırmayı hedeflediklerini de açıkladı.

"Sezonun erken açılması ziyaretçi sayısını etkiledi"

Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, karın erken yağmasının sezonun açılmasını hızlandırdığını belirterek, "Bu sene sezonun erken açılması, kar yağışının fazla olması Aralık ayının 15'inden itibaren sezonu açmamız ziyaretçi sayısını ciddi manada etkiledi. Bu sene yaklaşık 400 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Pistlerimizin kalitesi, doğal yaşam evleri kayak federasyonu onaylı pistlerimizin oluşu Türkiye'de 7 bölge 44 ilden ziyaretçi almamızı sağladı. 7 tane ülkeden çeşitli sayıda ziyaretçimiz oldu. Yurt dışından aldığımız en çok ziyaretçi Almanya, Amerika, Venezüella, Güney Kore ve değişik ülkelerden çeşitli ziyaretçilerimizde oldu" dedi.

"Hedefimiz 200 doğal yaşam evi"

Genel Müdür Altun, tesisi yaz kış cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade ederek, "2019-2020 sezonunda açmış olduğumuz doğal yaşam evleri, yıldız dağına ciddi bir farkındalık oluşturdu ve çok ciddi bir ilgi gördü. Bu ilgi üzerine doğru yolda olduğumuzu gösterdi, sayılarını arttırma kararı verdik. Bundan dolayı geçen sene 15 tane doğal yaşam evleri yaptık. Buda ciddi manada kayak merkezine farkındalık kattı. Önümüzde ki süreçlerde de burada bu sayıyı arttırma planlarımız var. Hedefimiz uzun vadede 200'e yakın doğal yaşam evlerinin yıldız dağına kazandırarak buranın sadece kış turizm merkezi değil hem yaz hem kış cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. Bu manada da yazın orada hem trekking hem çocuklar ve gençler için at binme, atv ve farklı etkinliklerle 12 ay orada hizmet verebilme kabiliyeti kazandıracak" şeklinde konuştu. - SİVAS