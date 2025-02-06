Sivas'ın Nüfusu 2024'te Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı.

TÜİK'in nüfus verilerine göre 2023 yılında 650 bin 401 olarak açıklanan Sivas nüfusu 2024 yılında 637 bin 7 kişiye geriledi. Bu verilerle Sivas'ın nüfusu 2024 yılında 2023'e göre binde 20,8 oranında azaldı.

Sivas'ın il ve ilçe merkezlerinin nüfusu artarken belde ve köylerin nüfusu ise büyük oranda kan kaybetti. 481 bin 942 olan 2023 yılı il ve ilçe merkezleri nüfusu 2024 yılında 487 bin 239 kişiye yükseldi. Kırsalda ise tam tersi durum yaşandı. 2023'te 168 bin 459 kişi olan belde ve köy nüfusu 2024'te 149 bin 768 kişiye geriledi.

Sivas'ta yaşayan 637 bin 7 kişinin 317 bin 652'sini erkekler, 319 bin 355'ini ise kadınlar oluşturdu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 iken Sivas'ta bu 23 olarak açıklandı.

2024 yılında Sivas'ta yaşayan yabancı nüfus sayısı 6 bin 651 kişi olarak açıklandı. Yabancıların 3 bin 681'ini erkek, 2 bin 970'ini ise kadın nüfus oluşturdu. - SİVAS