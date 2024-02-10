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Sivas İl Müftülüğü ile Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Sivas İl Müftülüğü ile Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hükümlülere din hizmetleri, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulacak.

Sivas İl Müftülüğü ile Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas İl Müftülüğünde gerçekleşen imza töreninde İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Denetim Serbestlik Müdürü Hasan Ünal iki kurum arasında yapılan iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol hakkında bilgi veren İl Müftüsü Altunkaya, "Bu protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere din hizmetleri, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması ayrıca toplumda suç işleme organının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile tutuklu ve hükümlerin dini ve ahlakı duyguların geliştirerek yeniden topluma kazandırılması amaçlanmaktadır" dedi.

Denetim Serbestlik Müdürü Ünal ise "Hazırlanan protokol ile kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına hükmedilen yükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalışma saatleri mevzuatı esas alınarak Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Müftülüğünün ortak kararı ile belirlenecektir. Yine İl Müftülüğünce hükümlülerin çalıştıkları günleri doğru bir şekilde kayıt altına tutarak protokol kapsamında gerekli denetimler yapılacaktır" açıklamasında bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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