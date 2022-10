Sivas haberi! Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Sivas'ta

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Merkezi tarafından Sivas'ta düzenlenen CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Merkezi tarafından düzenlenen CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Sivas'a gitti. Sivas'a CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'le birlikte giden Oktay, ilk gün diğer belediye başkanlarıyla birlikte düzenlenen saha çalışmasına katıldı.

Sivas merkezdeki Celal Bayar Caddesi'nde gerçekleşen esnaf ziyaretine, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve partililerle birlikte katılan Başkan Oktay, esnafa hayırlı işler dileyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletti. Esnafın sorunlarını dinleyen CHP heyeti, bunlarla ilgili Genel Merkeze bir rapor sunacaklarını dile getirdi.

"ÇALIŞTAYLAR ÇOK VERİMLİ GEÇİYOR"

CHP'nin düzenlediği belediye başkanları çalıştaylarının her zaman çok verimli geçtiğini söyleyen Başkan Oktay, "Ekonomik şartların her geçen daha çok ağırlaştığı bu dönemde ülkemiz ve halkımız için neler yapabileceğimizi ortak akılla belirlemek için kararlılıkla çalışıyoruz. Çalıştaylar vasıtasıyla hem fikir alışverişinde bulunma hem de yapılan projeleri değerlendirme imkanı buluyoruz. Bu çalıştayda da CHP'li Belediye Başkanları olarak işbirliğimizi artıracak çalışmaları konuşacağız. Ülke gündemi ve projelerle ilgili görüşmeler yapacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yerel yönetimlerde her zaman daha güçlü olacağımıza ve bu güçle iktidarı da kazanacağımıza inancımız tam. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.