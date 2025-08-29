Sivas Emniyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Özel Klip Hazırladı

Sivas Emniyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Özel Klip Hazırladı
Güncelleme:
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı özel bir video ile kutladı. Videoda çocuklar polislerle birlikte Türk bayrağına kırmızı boya ile el basarak anlamlı bir mesaj verdi. Emniyet yetkilileri, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılan kliple vatandaşların bayramını kutladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
