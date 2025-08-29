Sivas Emniyeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Özel Klip Hazırladı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel bir klip hazırladı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı özel bir video ile kutladı. Videoda çocuklar polislerle birlikte Türk bayrağına kırmızı boya ile el basarak anlamlı bir mesaj verdi. Emniyet yetkilileri, milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılan kliple vatandaşların bayramını kutladı. - SİVAS