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Sivas, Doğduğu Topraklarda Yaşayanların Şehri Olsaydı Türkiye'nin En Kalabalık 10 Şehrinden Biri Olacaktı

Sivas, Doğduğu Topraklarda Yaşayanların Şehri Olsaydı Türkiye'nin En Kalabalık 10 Şehrinden Biri Olacaktı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı Sivas, Türkiye'nin en kalabalık 10 şehri arasında yer alacaktı. Şanlıurfa, 3 milyon 147 bin 997 kişi ile en kalabalık şehir olurken, onu Konya ve İstanbul takip ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından edinilen bilgilere göre herkes kütüğe kayıtlı olduğu şehirde yaşasaydı Sivas bugün Türkiye'nin en kalabalık 10 şehri arasında yer alacaktı.

Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı. Urfa'yı 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya, 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul, 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır, 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara, 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun, 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas, 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum, 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir, 1 milyon 881 bin 744 kişi ile de Hatay izleyecekti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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