Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Doğu Türkistan İçin Yürüyüş Düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, YediHilal Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları öğrenci kulübü organizasyonuyla Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Öğrenciler, Doğu Türkistan için sloganlar atarak zulmün son bulmasını talep etti. Ellerinde Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan katılımcılar, 'Doğu Türkistan İçin Susma!', 'Zulme Sessiz Kalma!' gibi sloganlar attı. Yürüyüş sonrasında öğrenciler, Doğu Türkistan'da hayatını kaybeden Türkler için dua etti. Doğu Türkistan temalı bir fotoğraf sergisi de açılarak, yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekildi.

"Zulme sessiz kalmak ortaklık etmektir"

Doğu Türkistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çeken Türk Dünyası Akraba Toplulukları öğrenci kulübü kurucu başkanı Allah Nazar Makhdom, "Ne kadar mutlu olmaya, eğlenmeye ve gülmeye çalışsak da kardeşlerimiz bizden uzakta kan ağlarken bu duyguları asla içten yaşayamayız. Milyonlarca kardeşimiz toplama kamplarında zorla alıkonulmakta, kültürel kimliklerinden koparılmakta, inanç ve ifade özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. Bizler bu zulmü katiyen kabul etmiyoruz ve tüm vicdan sahibi insanları ses çıkarmaya davet ediyoruz" dedi.

"Doğu Türkistan kan ağlarken susamayız"

Doğu Türkistan'da yıllardır süregelen baskılara dikkat çeken YediHilal Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başkanı İsmail Furkan Kaya, "Yıllardır bir millet kan ağlarken dünya kör, sağır ve dilsiz kalmaya devam ediyor. Uygur Türkleri inançlarını ve kültürlerini korumak için büyük bedeller ödüyor. Geçtiğimiz günlerde Tayland Hükümeti'nin 48 Uygur Türkü kardeşimizi Çin'e iade etmesi asla kabul edilemez. Bizler, dildaşımız ve dindaşımız olan Uygur kardeşlerimizin yanında olacağız" diye konuştu. - SİVAS