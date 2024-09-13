Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kuruluşları Denetliyor

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri habersiz olarak düzenledikleri denetimlerle kuruluşları yakından inceliyor. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yapılan denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Mevzuata aykırı ve usulsüzlük gibi durumların önüne geçmek için yapılan denetimlerle kurumlar tek tek incelendi. İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş önderliğinde İl Müdür Yardımcıları Sinan Aktaş, Ferhat Fidan'ın ve ilgili meslek elemanlarının katılımlarıyla oluşturulan denetim ekipleri, Sivas Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ve Dört Eylül Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler kurumun genel durumunu yerinde inceleyerek vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi ve niteliklerinin artırılması noktasında uyarılarda bulundu. Standartlarının yükseltilmesi gerektiğine dikkat çeken denetim ekibi, ayrıca Sivas SHM ve Sivas Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Yapılan denetimler sırasında kurumların fiziki şartları, hijyen standartları, personel yeterliliği ve hizmet kalitesi incelendi. - SİVAS