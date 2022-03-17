Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Fadıl Kösedağ - Yerel
 - Güncelleme:

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede su sayacı ve elektrik panolarındaki sigortaları çalan şahıs tutuklandı.

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede su sayacı ve elektrik panolarındaki sigortaları çalan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kızılcaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin su sayaçlarının ve elektrik panolarında bulunan sigortaların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu hırsızlık şüphelisi C.D.ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title