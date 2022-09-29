Şişlililer, 'Can Dostlar Festivali'Nde Bir Araya Geliyor

Şişli Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, tüm hayvanseverleri 2 Ekim Pazar günü Maçka Sanat Parkı’na davet ediyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek “Can Dostlar Festivali”yle hayvan sevgisi, hayvan sağlığı, hayvan hakları ve refahı konularında bilinç ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Şişli Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, tüm hayvanseverleri 2 Ekim Pazar günü Maçka Sanat Parkı'na davet ediyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Can Dostlar Festivali"yle hayvan sevgisi, hayvan sağlığı, hayvan hakları ve refahı konularında bilinç ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Şişli Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıylae geniş kapsamlı bir etkinlik düzenliyor. "Can Dostlar" adı altında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan festival, 2 Ekim Pazar günü 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Maçka Sanat Parkı'nda yapılacak.

Festivalde, eğlenceli yarışmalar, Can Dostlar Akademisi'nde çeşitli konularda eğitici söyleşiler, çocuklara yönelik oyun atölyeleri, müzik dinletileri yer alacak.

Ayrıca hayvanseverler, festival alanında gün boyu açık olan stantlarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bilgi alışverişi yapabilecek.

ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN HAYVAN HAKLARINI DA ÖĞRENECEKLER

Hayvan haklarını anlatan kitap serisinin kahramanı tavşan Papuduk, Maçka Sanat Parkı'nda Şişlili çocuklarla buluşup, onlarla sürpriz oyunlar oynayacak.

Etkinlik alanında gün boyu devam edecek seramik atölyesinde çocuklar, kilden hayvan motifleri yaparken, Bahçeşehir Üniversitesi Müzik Kulübü üyeleri eşliğinde doğal malzemelerden enstrüman yapmayı öğrenecekler. Festivalde pek çok eğlenceli çocuk oyunu da düzenlenecek. Etkinlik alanında ayrıca can dostlara yönelik stil yarışması da düzenlenecek. Can dostlarıyla etkinlik alanına gelen herkes, yarışmaya katılabilecek.

Şişli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerinden Veteriner Hekim Egemen Özkan ve Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Ahmet Ali Yağcı ise Can Dostlar Akademi'de hayvan sağlığı ve refahına yönelik çeşitli güncel konularda bilgilendirmeler yapacak.