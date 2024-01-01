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Şişli'de Yeni Yıl Coşkusu: Tencere, Tava ve Nar Fırlatıldı

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Şişli'nin Kurtuluş semtinde vatandaşlar, yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere, tava çalıp nar fırlatarak karşıladı. Mahalle sakinleri, yılbaşı geleneğini devam ettirerek yeni yılın gelişini kutladı.

Şişli'nin Kurtuluş semtinde vatandaşlar, yeni yılı balkon ve pencerelerden tencere, tava çalıp nar fırlatarak karşıladı.

Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde nesillerdir devam eden yılbaşı geleneği bu yıl da tekrarlandı. Mahalle sakinleri yeni yılın gelişini camlara çıkarak kutladı. Camlara çıkıp tencere ve kaşıkları birbirine vurarak kutlayan vatandaşlar, saat 00.00'a geldiğinde ise evlerinin camından sokağa nar ve bardak, tabak fırlattı. Yeni yılın gelişini kutlayan bir mahalle sakini, "2024'ün ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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