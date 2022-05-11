Şişli'de Dünya Engelliler Haftasına Özel Panel

AVCILAR, İSTANBUL (ANKA) -

Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülke tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Şişli'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hafta özelinde düzenlenen panele, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı.

Şişli Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında panel, seminer, tiyatro gösterimi, duvar boyama ve piknik gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler ilk gün belediye çalışanlarına özel olarak düzenlenen farkındalık çalışmalarıyla başladı. Etkinliklerin ikinci günü olan 11 Mayıs Salı günü ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin katılımıyla bir panel düzenlendi.

Panele, İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Resa Aydın, İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'nden avukat Çağrı Yıldırım, AHBAP Derneği'nden Gizem Maşal da katıldı.

"KENDİMİZİ SORUMLU HİSSEDİYORUZ"

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Abidin Dino Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sözlerine bir ülkenin ya da şehrin gelişmişlik düzeyinin engelli vatandaşlarına sunduğu olanaklarla ölçüldüğünü belirterek, "Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılmaları ve aktif bir yaşam sürmeleri için pek çok alanda düzenlemeler yapmak gerekiyor. Ülke olarak gidecek daha çok yolumuz var. Biz Şişli Belediyesi olarak kendimizi bu konuda çok sorumlu hissediyoruz ve önemli projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Keskin, bu çalışmalardan bazılarını şöyle aktardı:

"Engelli komşularımızın, sıcak yemekten psikolojik desteğe kadar, her alanda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Temizlik ve kuaför gibi evde bakım hizmeti veriyoruz. Yüzme havuzumuzda onlar için özel yüzme dersi ve özel spor programları yapıyoruz. Afet Hazırlık Çalışması yaparken engelli ve hareket kısıtlılığı olan komşularımıza yönelik yapılabileceklere öncelik veriyoruz. Engelli komşularımızın, ihtiyaçları doğrultusunda ulaşımları için araç desteği sağlıyoruz. Otizm ve down sendromlu komşularımıza özel kurslar gerçekleştiriyoruz. Belediyemize ait Şile'deki dinlenme tesisimizden engelli komşularımızı ücretsiz faydalandırıyoruz"

"DEVLET İYİLİK DEĞİL, GÖREVİNİ YAPMALI"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise konuşmasına engelli bir birey olarak 28 yıldır engelli hakları konusunda çalıştığını belirterek başladı. Hançerli, konuşmasında şunları kaydetti:

"Belediye başkanı olunca talep eden taraftan masanın diğer tarafına yani talepleri karşılayacak tarafa geçtim. Uzun yıllar ülkemizde engelli hakları için yapılanlar iyilik, yardım gibi görüldü. Gerçek bu değil. Gerçek şu; bu ülkede engellilerin ya da diğer farklı gurupların ihtiyaçları gözetilmeden hizmetler üretildi. Şimdi de bu ayrımcılık içeren hizmetlerin yarattığı yanlışları ve algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Dayanışmak, yardımlaşmak önemli tabii, ancak engelli bireylere sunulacak haklar ve hizmetler iyilik değil, devletin görevidir."

Etkinliğin ikinci gününde program, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi- Büyük Salon'da gerçekleştirilecek Yetenekli Engelsizler Komedi Tiyatrosu gösterimiyle devam edecek.

PANEL BÜTÜN ENGEL GURUPLARINI KAPSIYOR

Engelli Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 12 Mayıs'ta da bir panel düzenlenecek. Panelde Koç Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tuba Mutluer "Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelere Yönelik Bilgiler" başlığıyla bir sunum yapacak. Eşsiz ve Güçlü Eller kurucusu Klinik Psikolog Eda Malkav "Uzuv Farklılığı Farkındalığı ve Uzuv Farklılığı Fotoğraf Sergisi" hakkında, Türkiye Aile Planlaması Vakfı'ndan Uzman Psikolog Danışman Hilal Döner ise "Engelli Kız Çocukları ve Kadınlarda Cinsellik ve Şiddet" hakkında bilgiler aktaracak. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden uzman bir yetkilinin Evde Bakım Destek Süreçleri" başlığıyla yapacağı konuşmanın ardından, Otizm Akademi'den Berkay Kızılboğa ve Hasan Yalnız "Özel Gereksinimli Çocuk: Spor ve Hareketin Önemi" başlıklı bir sunum yapacaklar. Şişli Belediyesi Ek Hizmet Binası Özgecan Aslan Konferans Salonu'nda yapılacak toplantı saat 10.00'da başlayıp 13.00'e kadar devam edecek.

Yine aynı gün Şişli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nden sanatçı Pepe'nin katılımıyla down sendromlu çocuklarla duvar boyama ve graffiti etkinliği gerçekleştirilecek. 12 Mayıs'ta ayrıca Hayata Dokunuyorum Görme Engelliler İnovatif Atölye Merkezi ziyaret edilecek.

14 Mayıs Cumartesi günü ise animatör, sihirbaz ve farklı ikramlar eşliğinde "Engelsiz Piknik" düzenlenecek. Şişli Belediyesi Ayazağa Mesire Alanı'nda yapılacak olan piknik engelli bireylere ve ailelerine açık olacak.