Şişli'de 19 Mayıs Coşkusu Erken Başlıyor

ŞİŞLİ, İSTANBUL (ANKA) -

Şişli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına üç gün öncesinden başlayacak. Kutlamalar kapsamında 16-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında birbirinden özel etkinlikler düzenlenecek.

Milli mücadelenin ilk kıvılcımının atıldığı Şişli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Şişli Belediyesi, 19 Mayıs'ın 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında 16-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

KUTLAMALAR 3 GÜN ÖNCESİNDEN BAŞLAYACAK

Şişli'de 19 Mayıs kutlamaları, 16 Mayıs Pazartesi günü Atatürk Evi Müzesi önünde yapılacak olan etkinliklerle başlayacak. Seymenlerin halk oyunları gösterisi sonrasında, sanatçı Ali Altay'ın Ata Türküleri Konseri gerçekleştirilecek. Kutlama töreni, 18 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde "Şişli'den Lozan'a; Bir Kurtuluşun Öyküsü" konu başlıklı panelle davam edecek. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Gönen'in moderatörlüğünde düzenlenecek panele, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melda Cinman, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Baran ve iktisatçı yazar Mustafa Sönmez panelist olarak katılacak.

ŞİŞLİLİLER MİLLİ MÜCADELE RUHUYLA YENİDEN YÜRÜYECEK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları üçüncü gününde de coşkulu bir etkinliğe sahne olacak. Perşembe günü kutlamalarının buluşma adresi yine Halaskargazi Caddesi'ndeki Şişli Atatürk Evi Müzesi'nin önü olacak. Saat 19.30'da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de en önde eşlik edeceği 19 Mayıs Korteji, ellerinde meşalelerle Maçka Demokrasi Parkı'na kadar yürüyecek. 19 Mayıs coşkusu, Bukalemun grubunun Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 20.30'da vereceği Senfonik Anadolu Rock Konseri ile doruğa çıkacak.

Başkan Muammer Keskin, 19 Mayıs Perşembe günü yapılacak kutlamalar öncesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gidişinde önem rol oynayan, Bandırma vapurunun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret edecek