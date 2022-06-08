Camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Camide yaşanan ayakkabı hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Şişli'de bir camide namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs ayakkabıları alıp kaçtı.

Şişli'de bir camide namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs ayakkabıları alıp kaçtı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, iki gün önce Şişli bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami içinde namaz kılıyormuş gibi yapan şahıs, ayağa kalkıp gözüne kestirdiği ayakkabıları almak için ayakkabılığa yöneldi. Ardından ayakkabılıkta gözüne kestirdiği ayakkabıları alan şahıs camiden uzaklaştı. Hırsızın o anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın cami içerisinde namaz kılıyor gibi görünüp ardından ayakkabılığa yönelmesi ve ayakkabıları çalarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genel Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title