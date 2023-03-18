Şişli Belediyesi, Türkiye'den Gstc Programına Üye İlk Belediye Oldu

Şişli Belediyesi, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) Programı'na üyeliği kabul edilen Türkiye'deki ilk belediye oldu.

Şişli'nin turizm potansiyelini sürdürülebilir ve doğa dostu bir yaklaşımla daha da güçlendirmek amacıyla 2022 yılı Ekim ayında turizm sektörünün tüm paydaşlarının katıldığı bir zirve gerçekleştiren Şişli Belediyesi, (Global Sustainable Tourism Council GSTC) BM Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne üye olma yolunda önemli bir adım attı. Geniş katılımlı zirvede, ilçenin konaklamadan acente hizmetlerine, rehberlikten gastronomiye kadar tüm bileşenleri ile turizm konuları masaya yatırıldı.

Şişli Belediyesi çok paydaşlı ve kapsayıcı çalışmasıyla, GSTC Programı'na Türkiye'den üye ilk belediye olma başarısını göstererek, turizm sektöründeki programını dünya ölçeğinde etkili bir zemine taşıdı.

İLK HEDEF: BRONZ SERTİFİKA

GSTC Program üyeliğiyle birlikte Şişli'deki tüm turizm paydaşlarının katılımıyla bölgeye uyumlu 1.faz destinasyon kriterlerinin oluşturulmasının ardından Şişli Belediyesi kuruluşu KENTHAŞ koordinasyonunda Şişli için ilk 'Bronz Sertifika'nın alınması hedefleniyor.

"ŞİŞLİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTİNASYON HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ "

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, belediye olarak turizm sektöründeki talebi teşvik ederek bu gelişime katkıda bulunurken, turizm dünyasında değişimin temsilcisi bir turizm bölgesi yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Keskin, "Şişli, tarihi ve kültürel mirasıyla benzersiz bir deneyim çeşitliliğine sahip. Tüm turizm bileşenlerimiz ile dünyaya Şişli destinasyonunu çevreye duyarlılık ilkesiyle, konseyin kriterlerine uyumlu olarak tanıtarak sürdürülebilir turizm payında yerimizi alacağız" dedi.

GSTC CEO'su Randy Durband ise "GSTC Program üyesi olan Şişli Belediyesi'ni karşılamaktan mutluluk duyuyoruz ve daha sürdürülebilir bir turizm bölgesi oluşturma çabalarını kutluyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için iyi çalışmalarının devamını teşvik ediyoruz" diye konuştu.

TURİZMİN ÜST KURULU OLARAK KABUL GÖRÜYOR

GSTC kurumların sürdürülebilir turizm ağını kurabilmesi ve bu ağı etkin kullanabilmesi adına 2010 yılında faaliyetine başladı. Konsey turizmde çevre ve ekolojik zararlarla birlikte karbon ayak izinin azaltılması, sektöre Dünya çapında ekolojik dengeleri bozmadan katkıda bulunmak amacıyla, Birleşmiş Milletler ve Dünya Turizm Örgütü'nün liderliğinde kuruldu.

Turizm sektöründe etkili bir konuma sahip olan GSTC, kar amacı gütmeden, uluslararası alanda sürdürülebilir seyahat ve turizm için küresel standartlar belirleyen ve yöneten bir organizasyon olarak kabul görüyor.