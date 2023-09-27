Şişli Belediyesi "Barış Yüzyılı" Sergisi'ni Dünyayla Buluşturdu

Şişli Belediyesi Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılına özel olarak düzenlediği “100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış” sergisini, İstanbul’daki gösteriminin ardından, 26 Eylül’de antlaşmanın imzalarının atıldığı İsviçre’nin Lozan kentinde “A Century of Peace- Barış Yüzyılı” adıyla açarak, dünyayla buluşturdu. A Century of Peace - Barış Yüzyılı Sergisi, 26 Eylül – 23 Ekim günleri arasında Forum de l’Hôtel de Ville’de sanatseverlerle buluşacak.

Şişli Belediyesi Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılına özel olarak düzenlediği "100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış" sergisini, İstanbul'daki gösteriminin ardından, 26 Eylül'de antlaşmanın imzalarının atıldığı İsviçre'nin Lozan kentinde "A Century of Peace- Barış Yüzyılı" adıyla açarak, dünyayla buluşturdu. A Century of Peace - Barış Yüzyılı Sergisi, 26 Eylül – 23 Ekim günleri arasında Forum de l'Hötel de Ville'de sanatseverlerle buluşacak.

Şişli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde hayata geçirdiği "100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış" adlı sergiyi uluslararası alana taşıdı.

Şişli Belediyesi, Lozan Barış Antlaşması'nın bir 100. yılı kutlamalarına 2021 yılında başladı. 2021 yılının Ekim ayında Boyut Yayınları iş birliğiyle, 24 yazarın ve bilim insanının katkı sağladığı Lozan barışını çok boyutlu ele alan bir kitap yayımladı. Daha sonra bu kitap kapsamında hazırlanan "İlk ve Son Barış 100. yılında Lozan Barış Antlaşması" sergisi, İstanbul Likör Fabrikası'nda açıldı. Bu sergi, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerle buluştu.

Tarihi antlaşmanın 100. yılında ise Şişli Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını daha geniş bir boyut kazandırarak, hem yurt içinde hem de yurt dışında etkinlikler düzenliyor.

İLK SERGİ BOMONTİADA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlikler kapsamında ilk olarak, 24 Temmuz'da Bomontiada'da "100. Yılında Lozan Antlaşması: Sonsuz Barış" sergisi açıldı. Titiz bir çalışmanın sonucu hazırlanan sergi ziyaretçi akınına uğradı. Yine 100. yıla özel olarak düzenlenen ve Bomontiada'da katılımcıları buluşturan "Barış Yüzyılı" paneli gerçekleştirildi.

Şimdi de Lozan'da, 26 Eylül'de açılan ve Avrupalı sanatseverleri bir araya getiren "A Century of Peace- Barış Yüzyılı" sergisiyle Şişli Belediyesi, 2021 yılından bu yana yaptığı çalışmaları uluslararası boyuta taşımış oldu.

AVRUPALI SANATSEVERLER AÇILIŞ TÖRENİNDE BİR ARAYA GELDİ

Sergi, Lozan Belediyesi'nin de katkılarıyla İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen; iş, sanat, kültür ve diplomasi dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği özel bir geceyle yurtdışındaki sanatseverlere 'merhaba' dedi.

Açılış törenine, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Belediye Başkanı Grégoire Junod, Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Bayar, İsviçre Türk Derneği (Association Suisse-Turquie) Başkanı İnci de Boccard Özalp, Birleşmiş Milletler Diplomatı Şafak Payev, Türkiye– İsviçre kültür, iş ve cemiyet derneklerinin yanı sıra çok sayıda Avrupalı sanatsever katıldı.

"LOZAN ÖZGÜRLÜĞÜN, BAĞIMSIZLIĞIN RUHUDUR"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yaptığı açılış konuşmasında, öncellikle hissettiği heyecanı ve onuru dile getirerek katılımcıları selamlayarak, şunları söyledi:

"Bizler bu yıl çok farklı ve özel duygular yaşıyoruz. Çünkü ulu çınarımız Cumhuriyet ve Lozan Barış Antlaşması 100'üncü yılında. Bu onurlu devrim mücadelesini ve onu taçlandıran Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutluyor olmanın mutluluğu tarif edilemez" diyen Keskin, Lozan'ın önemini şu sözlerle dile getirdi: Lozan sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bağımsızlık sevdalıları için büyük bir zafer olmuştur. Lozan; dayatmalara boyun eğmeyen bir antlaşmadır. Lozan özgürlüğün, bağımsızlığın ruhudur. Lozan barışı, Cumhuriyet devrimiyle taçlanan Kurtuluş Savaşı'mızın tamamlayıcı parçasıdır. Bugün bu anlamlı gecede bizimle beraber olan saygıdeğer konuklara ve katılan tüm kurumlara ayrıca teşekkür ediyorum."

Lozan Barış Antlaşması'nın Şişlililer için çok ayrı ve özel bir anlamı olduğunu da dile getiren Başkan Keskin, Samsun'dan Lozan'a uzanan bu büyük mücadelenin ilk adımlarının Şişli'de atıldığını hatırlattı. "Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin özgür ve bağımsız gelecek planlarını Halaskargazi Caddesi'ndeki evinde tasarladı. O nedenle Lozan'a uzanan bu büyük tarihsel yolculuğun ilk durağının Şişli olması bizler için çok büyük bir onur" diyen Keskin, serginin hayata geçirilmesinde emekleri olan herkese teşekkürlerini sundu.

"BARIŞ VE İSTİKRARIN TEMELİDİR"

"A Century of Peace- Barış Yüzyılı" sergisinin Lozan'da sanatseverlerle buluşması için önemli katkılar sunan Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, törende bir konuşma yaptı. Başkonsolos Özkan, Türkiye'nin kurucu antlaşması niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması özelinde hazırlanan bu serginin, antlaşmayı daha iyi tanıtarak, Lozan, İsviçre ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendireceğini umduğunu dile getirdi. Lozan Barış Antlaşması'nın büyük fedakarlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalandığını hatırlatan Özkan, "Bu antlaşma, bölgemizde 100 yıldır devam eden barış ve istikrarın temelidir. Bazı kötü niyetli çevrelerin Lozan Barış Antlaşması'nı karalamaya yönelik faaliyetlerinin yurt dışında destek bulması, bizi hiçbir şekilde yıldırmayacaktır" dedi.

"BU ANTLAŞMANIN AÇTIĞI BARIŞ YOLU, DOSTLUK GETİRDİ"

Açılış töreninde ev sahipliği yapan Lozan Belediyesi'nin Başkanı Grégoire Junod da Muammer Keskin'le aynı heyecan ve mutluluk hissini paylaştığını belirtti. Böylesine anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapmanın kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade eden Junod, Şişli Belediyesi ile kurulan yakın ilişkinin bu antlaşmanın sunduğu barış yolunun en güzel ifadesi olduğunu da sözlerine ekledi.