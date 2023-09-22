Şişli Belediyesi Alzheimer Gündüz Bakım Evi'ni Açtı

Şişli Belediyesi, alzheimer hastaları ve yakınlarına destek amacıyla Türkiye'de yerel yönetimler arasında tek ruhsatlı Alzheimer Gündüz Bakım Evi'ni Şişlililerin hizmetine sundu. Alzheimer Gündüz Bakım Evi haftada 5 gün ücretsiz hizmet verecek.

Şişli Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde önemli bir açılışa imza attı. Daha önce Türkiye Alzheimer Derneği iş birliğiyle kuruluşunu gerçekleştirdiği Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin personel istihdamını ve tüm gereksinimlerini üstlenen Şişli Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde tek ruhsatlı gündüz bakımevini Şişlililerin kullanımına sundu. Alzheimer Gündüz Bakım Evi, 2020 yılında 8. kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri'nde 'Sosyal Hizmetler' kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Yine, Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin yanında yer alan ve Şişli'nin 10. çocuk gündüz bakımevi olan, Kuştepe Çocuk Gündüz Bakım Evi de hizmete açıldı.

Şişli Belediyesi'nin ev sahipliğinde 21 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen Alzheimer Gündüz Bakım Evi ile Kuştepe Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin açılış törenine; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in yanı sıra, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, uzman hekimler, alanda çalışan dernekler ve Şişlililer katıldı.

"ALZHEİMER HASTASI KOMŞULARIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ"

Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin; Alzheimer hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve destek verenlerin mücadelesini ön plana çıkarmak amacıyla, merkezin yeni dönem açılışını 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde gerçekleştirdiklerini vurguladı. Alzheimer hastalığının gün geçtikçe yaygınlaştığına dikkat çeken Keskin, henüz kesin bir tedavisi olmayan bu hastalığın sadece hasta olan kişiyi değil, ailesini de yakından etkilediğini belitti. O nedenle hastaların ve ailelerin desteklenmesinin hayati bir ihtiyaç olduğunu kaydeden Keskin, bu konuda şunları söyledi:

"Şişli Belediyesi olarak bu konuda uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizde bulunan Alzheimer Gündüz Bakın Evi'nin personel istihdamını ve tüm gereksinimleri üstlendik. Türkiye'de yaşlılık hizmetleri yeni yeni gelişirken, yerel yönetimlerde de buna öncülük ederek, ilk ruhsatlı Alzheimer Gündüz Yaşam Evini yeni döneme hazırladık. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da Şişli bölgesinde ikamet eden Alzheimer hastası komşularımızın hizmetinde olacağız. Onların onurlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerine destek olmak, keyifli zaman geçirmelerine imkan sağlamak için bütün olanaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz."

"İSVEÇ LUND ÜNİVERSİTESİ DESTEK VERECEK"

Alzheimer Gündüz Bakın Evi'nin yanında yer alan binada hazırlanan, Şişli'nin 10. kreşi olan Kuştepe Çocuk Gündüz Bakım Evi de aynı gün açıldı. Kuştepe Gündüz Çocuk Bakım Evi'ni Kuştepe mahallesine kazandırmaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Keskin, "Kuştepe Çocuk Gündüz Bakım Evi ve Alzheimer Gündüz Bakım Evi olmak üzere hem yaşlı hem de çocuk bakım evimiz yan yana bulunuyor. Kapsayıcı, sürdürülebilir kamusal alanlar ve hizmetler programı kapsamında, bu fikrimizi İsveç Lund Üniversitesi çok beğendi. Akademik olarak danışmanlık vereceklerini merkezlerimize destek olacaklarının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle önemli bir projenin yurt dışındaki okullardan destek görmesi bizleri heyecanlandırmakta ve çalışmalarımızın sınırlarını genişletmektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

YAŞ DOSTU BAHÇE YER ALACAK

Alzheimer Gündüz Bakım Evi, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Gerontolojik Hizmetler Birimine bağlı olarak haftada 5 gün ücretsiz olarak hizmet verecek. 2 kattan oluşan merkezin birinci katında, etkinlik salonu, mutfak ve yemek odası; ikinci katında ise seminer salonu, dinlenme odası, idari personel odası yer alıyor. Hem ön hem de arka cephelerde bahçesi bulunan Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin her iki bahçesi de İsveç Lund Üniversitesi'nin mimar ve peyzaj mimarları tarafından "Yaş Dostu Bahçe" olarak revize edilecek. Ayrıca, merkeze gelen hastalara, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan aşevi hizmeti ile öğle yemeği ve çay-kahve saati ikramları sunulacak.

HASTALARIN KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMELERİ AMAÇLANIYOR

Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nde multidisipliner bir şekilde gerontolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve yaşlı bakım uzmanlarından oluşan bir uzman kadro tarafından, Alzheimer hastası bireylere ve ailelerine psikososyal destek sağlanacak. Bu merkezde yapılan etkinliklerle, Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin iyi zaman geçirmeleri, zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile de onların yaşam kalitesini arttırarak hastalığın evre atlamasının geciktirilmesi amaçlanıyor. Alzheimer Gündüz Bakım Evi, öncelikli olarak Şişli bölgesinde ikamet eden sakinlere hizmet verecek.