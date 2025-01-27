Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Sis, Karahisar Kalesi'ni Gözlerden Kaybettirdi

Sis, Karahisar Kalesi'ni Gözlerden Kaybettirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, tarihi Karahisar Kalesi kayboldu. Görüş mesafesinin düşmesi, sürücüler için zorluklar yarattı.

Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar'da tarihi Karahisar Kalesi'nin sis nedeniyle gözlerden kayboldu.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sisli hava Afyonkarahisar'da hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis bazı ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Sis nedeniyle yaklaşık 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi gözlerden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım
img

Prens, Trump'ı bekliyormuş! Resmen para dağıtmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.