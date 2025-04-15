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Sırrı Süreyya Önder Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin İstanbul'da devam ettiği bildirildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, İstanbul'da tedavi altına alındığı bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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