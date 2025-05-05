Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Nedeniyle Düğün Çalgısız Yapıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki bir aşiret düğünü, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle çalgısız bir şekilde gerçekleştirildi. Düğün, sade bir törenle yapıldı ve merhum Önder için dualar edildi.

Haber: İshak Kara

(VAN) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, Van'daki bir aşiret düğünü, çalgısız yapıldı.

Van'da Gevdan aşireti mensubu ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın oğlu Fehim Aslan ile Esra çifti, hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, çalgısız, sade bir törenle yapıldı.

Sessiz, çalgısız aşiret düğünü

Aşiret düğününde, Gevdan Aşireti Reisi Mehmet Aslan'ın, "Saygıdeğer misafirlerimiz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle 'çalgı' çalınmayacaktır" şeklindeki mesajı okundu. Düğünde, Sırrı Süreyya Önder için dua edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.