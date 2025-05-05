Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Nedeniyle Düğün Çalgısız Yapıldı
Van'daki bir aşiret düğünü, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle çalgısız bir şekilde gerçekleştirildi. Düğün, sade bir törenle yapıldı ve merhum Önder için dualar edildi.
Haber: İshak Kara
(VAN) - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, Van'daki bir aşiret düğünü, çalgısız yapıldı.
Van'da Gevdan aşireti mensubu ve Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan'ın oğlu Fehim Aslan ile Esra çifti, hayatını birleştirdi.
Çiftin düğünü, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi nedeniyle, çalgısız, sade bir törenle yapıldı.
Sessiz, çalgısız aşiret düğünü
Aşiret düğününde, Gevdan Aşireti Reisi Mehmet Aslan'ın, "Saygıdeğer misafirlerimiz, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle 'çalgı' çalınmayacaktır" şeklindeki mesajı okundu. Düğünde, Sırrı Süreyya Önder için dua edildi.